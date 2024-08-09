Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

A.Ş. ve S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan firari şüpheliler A.Ş. ve S.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

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