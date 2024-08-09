Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan iki firari şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan iki firari şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan firari şüpheliler A.Ş. ve S.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada motor kısmına gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi.
A.Ş. ve S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.