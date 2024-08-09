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        Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:27
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        Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun başkanlığında müdürlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilk ve ortaokul ile lise müdürleri katıldı.

        Özefsun, toplantıda okul müdürlerinden okulların fiziki durumları ve hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

        Toplantıda konuşan Özefsun, yeni eğitim öğretim yılına tüm eğitim kurumlarının en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

        Kırklareli'nde eğitim kalitesinin her geçen yıl daha çok arttığını ifade eden Özefsun, sorunsuz bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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