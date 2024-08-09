Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:37 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

        Ziyaretlerde mahalle muhtarlarının istek ve sıkıntılarını dinleyen Gündoğdu, mahallelerdeki tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Gündoğdu, muhtarların kamunun en küçük ama en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.

        Muhtarların şehir ve köylerde hem birlik ve dayanışmanın sağlanması, hem de belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait hizmetlerin görülmesi açısından önemli görevler üstlendiğini ifade eden Gündoğdu, tüm muhtarlara görevinde başarılar diledi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Karahamza köyü ile Arizbaba köyüne 11 Ağustos Pazar bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Karahamza köyünde 09.00-13.00, Arizbaba köyünde ise 09.30-12.30 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Ekici, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren kişiye para c...
        Hastalıklardan ari Kırklareli'ne kaçak yolla küçükbaş getiren kişiye para c...
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama