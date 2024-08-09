Kırklareli millet bahçesine elektrikli bisiklet konulacak
Kırklareli İl Genel Meclisi millet bahçesi için uygulanacak elektrikli bisiklet projesi onaylandı.
Kırklareli İl Genel Meclisi millet bahçesi için uygulanacak elektrikli bisiklet projesi onaylandı.
İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliğinin Sınır ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 programı kapsamında yüzde 100 hibe millet bahçesi içerisine elektrikli bisiklet alınması gündem maddesi görüşüldü.
Komisyon raporunun okunmasının ardından meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.
Oy birliği ile gündem maddesi kabul edildi.
Toplantıda, diğer gündem maddeleri de görüşüldü.
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