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        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi

        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:17
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        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi
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        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi.

        Sağlık Bakanlığınca uygulanan Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında kentte belge almaya hak kazanan aile hekimliği yöneticilerine belgeleri törenle teslim edildi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kentte bebek dostu aile hekimliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

        Bebek dostu bir kuruluş olduklarını ifade eden Cerit, aile hekimliği birimlerine anne sütü ve emzirmeyi destekleyen çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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