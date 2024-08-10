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        Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi

        Kırklareli'nde deneme alanlarına ekilen yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:44
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        Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi
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        Kırklareli'nde deneme alanlarına ekilen yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi.

        Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde yerli ve milli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan alanları gezdi.

        Ekip, "Aga" ve "Kale" cinsi mısırın gelişimini inceleyip, kontrol etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, yerli ve milli ürünlere önem verdiklerini söyledi.

        Bölge yapısına en uygun mısır çeşidini belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Gürsu, kalitesi yüksek ve daha çok verim elde edilen mısırın belirleneceğini kaydetti.

        Ekiplerin bitkilerde fenolojik gözlemlerini sürdüreceğini aktaran Gürsu, "Yerli ve milli mısır çeşitlerinin tanınması ve yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Deneme alanlarına ekilen mısır çeşitlerinin bölgemize uyumluluğunu gözlemliyoruz. En uygun çeşidi de tespit ederek çiftçilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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