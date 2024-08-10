Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, engelli ve yaşlı bakım merkezini ziyaret etti.

        Balaban, ziyarette yaşlılar ile sohbet ederek isteklerini dinledi.

        Yaşlı ve engellilere yönelik verilen hizmet ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, daha sonra merkezi gezdi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Çağlayık köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Ertuğrul ve Karaağaç köylerine 12 Ağustos Pazartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyünde 09.00-13.00, Ertuğrul ve Karaağaç köylerinde ise 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi
        Kırklareli'nde yerli mısır çeşitlerinin gelişimi incelendi
        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi
        Kırklareli'nde 5 aile hekimliğine "bebek dostu" belgesi verildi
        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklarelili 80 yaşındaki müzisyen, 64 yıldır ekmeğini darbuka çalarak kaza...
        Kırklarelili 80 yaşındaki müzisyen, 64 yıldır ekmeğini darbuka çalarak kaza...
        Kırklareli millet bahçesine elektrikli bisiklet konulacak
        Kırklareli millet bahçesine elektrikli bisiklet konulacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa