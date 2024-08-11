Pehlivanköy'de halk toplantısı yapıldı
Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.
Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında Hıdırca köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntıları dinlendi.
Ballı, toplantıda köylere yapılan yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendirerek, halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.
Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Ballı, her sorun için çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.