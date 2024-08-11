Pehlivanköy'de halk toplantısı yapıldı

Pehlivanköy ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Fatma Ballı başkanlığında Hıdırca köyünde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların istek ve sıkıntıları dinlendi.

Ballı, toplantıda köylere yapılan yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendirerek, halk toplantılarını önemsediklerini söyledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Ballı, her sorun için çözüm arama gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.