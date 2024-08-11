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        Lüleburgaz'da tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi

        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce marketlerdeki tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:52
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        Lüleburgaz'da tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi
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        Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce marketlerdeki tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.

        Satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.

        Ayrıca ekipler hijyen kurallarını da denetledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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