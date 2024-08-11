Lüleburgaz'da tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi

Ayrıca ekipler hijyen kurallarını da denetledi.

Satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.

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