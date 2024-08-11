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        Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:00
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        Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Ekici, beraberindeki İl İdare ve Denetim Müdürü Alaettin İkican ile Dermircihalil, Yörükbayır, Dere ve Karadere köylerini ziyaret etti.

        Ziyarette köy muhtarlarıyla bir araya gelen Ekici, köylerde devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Yatırımları inceleyen Ekici, talepleri dinledi.

        Ekici, her fırsatta köyleri ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, köylere yapılan yatırımlara çok önem verdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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