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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

        Çanakcıoğlu, 1994'de Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Murat Koç'un Pınarhisar ilçesindeki ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin Türk milletine bir emanet olduğunu söyledi.

        Çanakcıoğlu, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

        - Halk oyunları kursu açılacak

        Vize Belediyesince açılacak halk oyunları kursunun kayıtları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, folklorik değerleri sevdirmek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak için halk oyunları kursunun açılacağı bildirildi.

        Kursa katılmak isteyenlerin kayıtlarını belediyeye gelerek yaptırabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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