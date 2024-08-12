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        Kırklareli merkezli "Kuyu-15" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:49
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        Kırklareli merkezli "Kuyu-15" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 62 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından 20 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 2'sine sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulanırken, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kırklareli merkezli 4 ilde, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-15" operasyonları düzenlenmiş, operasyonlarda 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 21 şarjör, 7 av tüfeği, 2 bin 546 silah mermisi, 70 tüfek mermisi, 4 bıçak, 12'si dolu 27 senet, 4 telsiz, balistik yelek, 146 bin 993 lira, 3 bin 736 dolar, 3 bin 630 avro ve ziynet eşyası ile yasaklı kitap ele geçirilmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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