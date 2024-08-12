Kırklareli'nde çiftçiler kuraklığın olumsuz etkilerini damla sulama sistemiyle gidermeye çalışıyor

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşanan kuraklık nedeniyle zor durumda kalan üreticiler, damla sulama sistemiyle verim kaybını en aza indiriyor.

Çiftçiler kentte ayçiçeği, buğday ve mısır başta olmak üzere birçok ürün yetiştiriyor. Son dönemde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle ürünlerini sulamakta zorluk çeken üreticiler, damla sulama sistemiyle yaşanan kayıpları en aza indirmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle kentte her geçen gün damla sulama kullanımı yaygınlaşıyor. Kentte son 17 yılda üreticilere 5 milyon 362 bin lira damla sulama desteği sağlandı.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, tarımsal üretimde damlama sulama sistemleri kullanımının son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Tarımsal üretimde doğru tekniklerin çok önemli olduğunu ifade eden Şaylan, damlama sulama sisteminin vahşi sulamaya göre bitkiler üzerinde önemli avantajları olduğunu belirtti. Şaylan, damlama sulama sistemiyle sulanan bitkilerin suyu daha yavaş emdiğini belirterek, bu sistemin üreticilere ürünlerinde hem verim hem de su tasarrufu sağladığını vurguladı.

Bölgede yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle üreticilere damla sulama sistemine geçmelerini tavsiye eden Şaylan, şöyle devam etti: "Kuraklığın yaşandığı son yıllarda damlama sulama sistemi çok büyük oranda su tasarrufu sağlarken, diğer yandan da özellikle en çok sulanması gereken mısırda da yüzde 40'lara varan düzeyde verimi artırıyor. Eğer damla sulama sistemine geçersek işçilikten tasarruf ederken hem verimi artırır hem de yüksek kaliteyi yakalamış oluruz. Damlama sulamada, vahşi sulamaya göre yüzde 25 ile yüzde 40'lara varan verim artışı oluyor. Damlama sulama sistemi ile sulanabilir alanlar da artıyor. Şu anda açık sistem ile yaklaşık 100 bin dönüm yer suluyoruz. Kapalı şebekeye, basınçlı sulamaya geçtiğimiz zaman en az bunun 3 katı daha fazla alan kullanacağız, su tasarrufunda da bulunmuş olacağız."

Şaylan, Kırklareli'nde devletin verdiği destekler sayesinde damla sulama sistemi kullanan çiftçi sayısının her geçen gün arttığını belirtti. - Üreticiler damla sulama sisteminden memnun Çiftçi Serkan Girit, birçok ürününü damlama sulama sistemiyle yetiştirdiğini söyledi. Damlama sulamayla ürünlere verilen suyun daha yavaş ve besleyici olduğunu anlatan Girit, kuraklığın yaşandığı son yıllarda da damlama sulama sayesinde su tasarrufu ettiğini kaydetti. Geleneksel sulamayla suyun belirli aralıkla ürünlere verildiğini dile getiren Girit, "Salma sulama ile su karıktan hızla akıp giderken, damlama sulama ile su sürekli bitkinin dibine damlıyor ve bitki yavaş yavaş suyu emiyor. Bu da hava sıcaklığına ve kuraklığa rağmen bitkinin her daim yaş olmasına neden oluyor. Bu sayede de ürünün verim ve kalitesi artıyor. Damlama sulama sistemi ile önceki yıllarda mısır ve ayçiçeğinde aldığım verimin çok daha fazlasını alıyorum." şeklinde konuştu.