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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, huzurevi bocce takımını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:50 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, huzurevi bocce takımını ziyaret etti.

        Kaymakam Yüce ile eşi Mina Yüce, Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde antrenmanda bulunan takım ile bir araya gelerek sohbet etti.

        Takım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Yüce, Gençler Huzur Bocce Liginde mücadele eden takıma başarı diledi.

        - Seyirci tribünü yapılıyor

        Evrensekiz Belediye Başkanı Birol Özbay, spor tesisleri yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

        Özbay, yaptığı yazılı açıklamada, Evrensekiz Stadı'na deplasman seyircisi için 150 kişi kapasiteli tribün yaptıklarını kaydetti.

        Spora ve sportif yatırımlara önem verdiklerini aktaran Özbay, tribünün en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

        - Robotik kursu sona erdi

        Lüleburgaz'da açılan robotik kursu verildi.

        Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kursa katılan 11 öğrenciye sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

        Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Bünyamin Uslu, törende yaptığı konuşmada, 13 öğrencinin katıldığı kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        Kursta öğrencilere robot yapımı ve kodlama eğitimi verildiğini ifade eden Uslu, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Milli Eğitim Müdürü Erdem, çalışmaları inceledi

        Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, bakım ve onarım çalışmaları devam eden okullarda incelemede bulundu.

        Erdem, Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek Ortaokulu, Düvenciler Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesindeki çalışmaları inceledi.

        Okul müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdem, tüm eğitim kurumlarının yeni eğitim öğretim yılına hazırlandığını belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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