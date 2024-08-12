Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine başladı.

Kaymakam Balaban, Küçükyayla köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Gökmen Bartan'dan köyde yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Balaban, vatandaşların da isteklerini dinledi.

Kaymakam Balaban daha sonra hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un ailesini de ziyaret ederek, mevlid programına katıldı.

- Vakıf değirmen köprüsü yapılıyor

Vize ilçesinde vakıf değirmen köprüsü yapımı sürüyor.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin köprü yapım çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Özalp, konuşmasında, vakıf değirmen köprüsü yapımının hızla devam ettiğini belirtti. Çalışmaların sona ermek üzere olduğunu ifade eden Özalp, en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacağını kaydetti. - Kukla tiyatrosu etkinliği Lüleburgaz Belediyesince kukla tiyatrosu etkinliği devam ediyor. Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik kukla oyunları oynanıyor.

Zafer Mahallesi'nde bir çocuk parkında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı. Kukla oyunlarını izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. - Yıldız yaz kampı devam ediyor Lüleburgaz Belediyesince açılan yıldız yaz kampı sürüyor. Lüleburgaz kent ormanındaki Lüleburgaz Yıldızları İzcilik ve Kamp Alanında gerçekleştirilen kampta, takım yarışmaları, doğada yaşam becerileri, el sanatları, yaratıcı drama etkinlikleri yapılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 5 dönem yaz kampının sona erdiği bildirildi.