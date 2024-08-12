Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine başladı.

        Kaymakam Balaban, Küçükyayla köyünü ziyaret ederek köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy Muhtarı Gökmen Bartan'dan köyde yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Balaban, vatandaşların da isteklerini dinledi.

        Kaymakam Balaban daha sonra hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmail Toy'un ailesini de ziyaret ederek, mevlid programına katıldı.

        - Vakıf değirmen köprüsü yapılıyor

        Vize ilçesinde vakıf değirmen köprüsü yapımı sürüyor.

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, fen işleri müdürlüğü ekiplerinin köprü yapım çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, konuşmasında, vakıf değirmen köprüsü yapımının hızla devam ettiğini belirtti.

        Çalışmaların sona ermek üzere olduğunu ifade eden Özalp, en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacağını kaydetti.

        - Kukla tiyatrosu etkinliği

        Lüleburgaz Belediyesince kukla tiyatrosu etkinliği devam ediyor.

        Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik kukla oyunları oynanıyor.

        Zafer Mahallesi'nde bir çocuk parkında düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

        Kukla oyunlarını izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

        - Yıldız yaz kampı devam ediyor

        Lüleburgaz Belediyesince açılan yıldız yaz kampı sürüyor.

        Lüleburgaz kent ormanındaki Lüleburgaz Yıldızları İzcilik ve Kamp Alanında gerçekleştirilen kampta, takım yarışmaları, doğada yaşam becerileri, el sanatları, yaratıcı drama etkinlikleri yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, 5 dönem yaz kampının sona erdiği bildirildi.

        Yaz ayı boyunca 9 dönem kampın yapılacağı aktarılan açıklamada, kamplardan 288 öğrencinin faydalandığı belirtildi.

        Kamp, 6 Eylülde sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Edirne'de 15 ölü köpek! Suç duyurusu
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        Kritik eşik aşıldı: "Marmara Denizi komada"
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        "Merve Hanım'a dava açıyoruz"
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çiftçiler kuraklığın olumsuz etkilerini damla sulama sistemi...
        Kırklareli'nde çiftçiler kuraklığın olumsuz etkilerini damla sulama sistemi...
        Kırklareli merkezli 'Kuyu-15' operasyonunda 20 tutuklama
        Kırklareli merkezli 'Kuyu-15' operasyonunda 20 tutuklama
        Kırklareli merkezli "Kuyu-15" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 20 şü...
        Kırklareli merkezli "Kuyu-15" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 20 şü...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici, köy ziyaretlerinde bulundu