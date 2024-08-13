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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 08:45 Güncelleme: 13.08.2024 - 08:45
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler H.O.S, T.T. ve S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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