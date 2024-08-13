Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Evde yapılan aramada, 48,77 gram sentetik kannabinoid, 12,42 gram esrar, 13,67 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve 59 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 87 bin lira ele geçirildi.

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