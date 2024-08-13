Kırklareli Valisi Ekici, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Vize Devlet Mahallesi Muhtarı Mehmet Babat'ı da ziyaret eden Ekici, Okçular ve Akpınar köylerinde vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Ekici daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden yeni hükümet konağını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ı ziyaret etti.

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