Kırklareli'nde vitrektomi ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu

Kırklareli'nde gözüne yabancı cisim saplanması sonucu ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, gözü delerek göz içerisinde sinir tabakasına yabancı cisim saplanması sonucu Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat eden bir hastaya müdahale edildiğini bildirdi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Erol ve Dr. Öğretim Üyesi Fatih Bilgehan Kaplan tarafından vitrektomi ameliyatının yapıldığını ifade eden Cerit, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.