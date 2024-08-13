Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Pehlivanköy'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü

        Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pehlivanköy'de çöplükte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanında çıkan yangın söndürüldü.

        Çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Pehlivanköy Belediyesi İtfaiye ekipleri ile çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına Kırklareli İl Özel İdaresince iş makinesi ile destek verildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde vitrektomi ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu
        Kırklareli'nde vitrektomi ameliyatı olan hasta sağlığına kavuştu
        Kırklareli Valisi Ekici, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Ekici, Vize ilçesinde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 31'i hükümlü 64 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa