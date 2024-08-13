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        Trakya'da geçen ay 3 bin 933 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da temmuz ayında 3 bin 933 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:47
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 933 konut satıldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da temmuz ayında 3 bin 933 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 127 bin 88 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 2 bin 929, Kırklareli'nde 476, Edirne'de ise 528 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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