Trakya'da geçen ay 3 bin 933 konut satıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ da temmuz ayında 3 bin 933 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 127 bin 88 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 929, Kırklareli'nde 476, Edirne'de ise 528 konut satışı gerçekleşti.