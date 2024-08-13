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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:05
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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kayalı Barajı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, yangın ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, BOTAŞ, AFAD ekipleri ile İl Özel İdaresinin iş makineleri yönlendirildi.

        Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) da kullanıldığı, yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 600 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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