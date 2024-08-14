Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli C.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığını ve söz konusu maddeleri evinde sakladığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda C.K. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada, 78.77 gram metamfetamin, 0.26 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi, tabanca, tabancaya ait 6 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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