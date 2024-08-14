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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:34
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        Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Pınarhisar köprüsü mevkiinde hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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