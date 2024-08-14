Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Pınarhisar köprüsü mevkiinde hasat edilen buğday tarlasındaki anız alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
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