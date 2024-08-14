Kırklareli Üniversitesi Rektörü Şengörür'den öğrencilere teşekkür mesajı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ardından Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Şengörür, yayımladığı mesajında, öğrencilerin idealleri, istekleri ve hayalleri doğrultusunda hayatlarına yön verecek önemli bir tercih sürecini geride bıraktığını belirtti.

Eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi, kültürel mirası, huzur ve güven ortamıyla Kırklareli ve Trakya'nın parlayan yıldızı Kırklareli Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri tebrik eden Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olan Kırklareli Üniversitesi, bulunduğu şehir ile bütünleşen bir ihtisas üniversitesi olma hedefi doğrultusunda nitelikli akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çaba göstermektedir. Eğitim hayatınız boyunca alanında uzman akademik personelimiz, sunmuş olduğumuz dünya standartlarındaki nitelikli ve ayrıcalıklı eğitim ile hedeflerinize ve hayalini kurduğunuz geleceğe ilerlemeniz için her zaman yanınızda olacaktır.

Her bir fakülte ve meslek yüksekokulumuzda mesleki ve teknik anlamda üst düzey imkanlara sahibiz. Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında öğrenci odaklı bir üniversite olarak uygulamalı eğitimi temel alan Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır. Üniversitemizde öğrencilerimizin bir yandan mesleki yaşamını ve geleceğini inşa ederken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve kişisel kazanımlarıyla gelişimlerini sağlayacağız. Öğrenci dostu bir şehir olan Kırklareli'nde yer alan üniversitemizi öğrencilerimizle birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Tüm öğrencilerimize başarı ve güzel anılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum."