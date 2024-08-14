Arkadaşının madalyalarına özenerek başladığı tekvandoda milli takımı hedefliyor

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde arkadaşının madalyalarına özenerek tekvandoya başlayan 16 yaşındaki Ayşenur Barut, milli takım hedefiyle tatamiye çıkıyor.

Barut, 7 yıl önce, sınıf arkadaşının tekvandoda kazandığı madalyaları görerek spora ilgi duydu, ardından Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tekvando kursuna katıldı.

Okullararası ve minikler kategorilerinde yurt içi ve yurt dışında müsabakalara katılan Barut, ilk müsabakalarda başarıdan çok tecrübe edindi.

Barut, geçen yıl Bosna Hersek'de düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Sınıf arkadaşının odasında aslı duran madalyaları gördüğünü ve tekvandoya merak saldığını ifade eden Barut, ailesinin de desteği ile 9 yaşında tekvandoyla tanıştığını belirtti.

Kısa sürede tekvandoyu çok sevdiğini dile getiren Barut, düzenli olarak katıldığı antrenmanların ardından ilk müsabakalarda derece elde edememesine rağmen hayallerinden vazgeçmediğini anlattı.

Her antrenmana ve müsabakaya katılırken ilk günkü heyecanı yaşadığını anlatan Barut, "Tekvando ile 7 yıldır uğraşıyorum. İlk yıllarımda pek başarı elde edemedim. Yurt dışındaki müsabakalara da katıldım minikler ve yıldızlar kategorilerinde ama yine başarı elde edemedim. Çalışmaktan asla vazgeçmedim. Daha sonra Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan'da düzenlenen müsabakalarda üçüncü oldum. Hedefim tekvandocu İrem Yaman gibi olmak. Onun için düzenli antrenman yapıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Turnuvalara, milli takım adına katılmak istiyorum." diye konuştu.