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        Arkadaşının madalyalarına özenerek başladığı tekvandoda milli takımı hedefliyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde arkadaşının madalyalarına özenerek tekvandoya başlayan 16 yaşındaki Ayşenur Barut, milli takım hedefiyle tatamiye çıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:01
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        Arkadaşının madalyalarına özenerek başladığı tekvandoda milli takımı hedefliyor
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        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde arkadaşının madalyalarına özenerek tekvandoya başlayan 16 yaşındaki Ayşenur Barut, milli takım hedefiyle tatamiye çıkıyor.

        Barut, 7 yıl önce, sınıf arkadaşının tekvandoda kazandığı madalyaları görerek spora ilgi duydu, ardından Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tekvando kursuna katıldı.

        Okullararası ve minikler kategorilerinde yurt içi ve yurt dışında müsabakalara katılan Barut, ilk müsabakalarda başarıdan çok tecrübe edindi.

        Barut, geçen yıl Bosna Hersek'de düzenlenen 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Barut, 16-17 Mart'ta Bulgaristan'da gerçekleştirilen 11. Uluslararası Ramus Tekvando Turnuvası ile 5-7 Mayıs'ta Arnavutluk'ta düzenlenen 10. Uluslararası Açık Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Barut, milli takım forması giyerek tatamiye çıkma hayaliyle antrenmanlarını sürdürüyor.

        - "Çalışmaktan asla vazgeçmedim"

        Ayşenur Barut, AA muhabirine, arkadaşı sayesinde başladığı tekvandoda büyük hayalleri olduğunu söyledi.

        Sınıf arkadaşının odasında aslı duran madalyaları gördüğünü ve tekvandoya merak saldığını ifade eden Barut, ailesinin de desteği ile 9 yaşında tekvandoyla tanıştığını belirtti.

        Kısa sürede tekvandoyu çok sevdiğini dile getiren Barut, düzenli olarak katıldığı antrenmanların ardından ilk müsabakalarda derece elde edememesine rağmen hayallerinden vazgeçmediğini anlattı.

        Her antrenmana ve müsabakaya katılırken ilk günkü heyecanı yaşadığını anlatan Barut, "Tekvando ile 7 yıldır uğraşıyorum. İlk yıllarımda pek başarı elde edemedim. Yurt dışındaki müsabakalara da katıldım minikler ve yıldızlar kategorilerinde ama yine başarı elde edemedim. Çalışmaktan asla vazgeçmedim. Daha sonra Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan'da düzenlenen müsabakalarda üçüncü oldum. Hedefim tekvandocu İrem Yaman gibi olmak. Onun için düzenli antrenman yapıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Turnuvalara, milli takım adına katılmak istiyorum." diye konuştu.

        Antrenör Gökhan Yeşil de Barut'un milli takıma katılması için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

        Kırklareli'nden 12 yılda 17 sporcuyu milli takıma kazandırdıklarını anlatan Yeşil, "Bunun yanında başarılı sporcularımız ile Avrupa ikinciliği yaşadık. Bir Balkan şampiyonluğu, bir Balkan ikinciliği ve bir de Balkan üçüncülüğü çıkardık. Türkiye şampiyonalarında dereceler elde ettik. İlimizden başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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