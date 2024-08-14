Trakya plaj güreşleri İğneada'da yapıldı

Trakya plaj güreşlerini geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Demir, plaj güreşlerini dünya şampiyonasına dönüştürmek için Türkiye Güreş Federasyonu çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Güreş İl Temsilcisi Ferhat Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, güreşlere katılan sporculara teşekkür etti.

Güreşleri Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da izledi.

Güreşlere Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'dan 12 kulüp ve 300 sporcu katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.