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        Trakya plaj güreşleri İğneada'da yapıldı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Trakya plaj güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:33
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        Trakya plaj güreşleri İğneada'da yapıldı
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Trakya plaj güreşleri yapıldı.

        Güreşlere Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'dan 12 kulüp ve 300 sporcu katıldı.

        Güreşleri Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu da izledi.

        Güreş İl Temsilcisi Ferhat Demir, etkinlikte yaptığı konuşmada, güreşlere katılan sporculara teşekkür etti.

        Trakya plaj güreşlerini geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Demir, plaj güreşlerini dünya şampiyonasına dönüştürmek için Türkiye Güreş Federasyonu çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Konuşmanın ardından gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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