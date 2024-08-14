Trakya'dan, 2023'te 76 bin 699 kişi göç etti

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan 2023 yılında 76 bin 699 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iç göç istatistiklerini yayınlandı.

Geçen yıl bölgede en fazla göç veren il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'dan 45 bin 182, Edirne'den 17 bin 181, Kırklareli'nden ise 14 bin 336 kişi göç etti.