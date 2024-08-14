Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 3'ü hükümlü 12 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik 5-12 Ağustos tarihlerinde denetim yaptı.
Denetimlerde, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında hırsızlık ve basit yaralama suçundan çeşitli miktarlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer 9 şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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