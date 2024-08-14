Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.
Vali Birol Ekici tarafından valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, valilik anı defterini imzaladı.
Yılmaz, ziyarette Kırklareli'ndeki yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili vali Ekici'den bilgi aldı.
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