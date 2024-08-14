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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:40
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.

        Vali Birol Ekici tarafından valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, valilik anı defterini imzaladı.

        Yılmaz, ziyarette Kırklareli'ndeki yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili vali Ekici'den bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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