Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti

Yılmaz, ziyarette Kırklareli'ndeki yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili vali Ekici'den bilgi aldı.

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