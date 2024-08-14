AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü
Kırklareli'nde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Kırklareli'nde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa İl Başkan Yardımcısı Dilek Köse, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç ile partililer katıldı.
Programda partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki konuşmasını televizyondan takip etti.
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