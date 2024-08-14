Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı

Özbaş, takımlara daha sonraki karşılaşmalar için de başarı diledi.

Karşılaşmaya katılan takımlara teşekkür eden Özbaş, müsabakada kazananın dostluk olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, müsabakada başarılı olan Edirne Huzurevi Takımı'nı tebrik etti.

Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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