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        Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı

        Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:12
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        Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" yapıldı
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        Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi.

        Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

        Edirne Huzurevi Takımı, rakibini 12-8 yendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, müsabakada başarılı olan Edirne Huzurevi Takımı'nı tebrik etti.

        Karşılaşmaya katılan takımlara teşekkür eden Özbaş, müsabakada kazananın dostluk olduğunu belirtti.

        Özbaş, takımlara daha sonraki karşılaşmalar için de başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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