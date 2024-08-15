Kırklareli'nde iki haftada 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde iki haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos'ta düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.S, R.K. ve R.B. ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.