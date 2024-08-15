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        Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:54
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        Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Kenevirler yakılarak imha edildi. Tarla sahibi 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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