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        Kırklareli Valisi Ekici'den Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:38
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        Kırklareli Valisi Ekici'den Belediye Başkanı Bulut'a ziyaret
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Vali Ekici, ziyarette Bulut'tan belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin geleceğini her yönden geliştirmek ve güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        Tüm kurumlar ile işbirliğinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bulut, yönetimsel işbirliğine destek veren Vali Ekici'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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