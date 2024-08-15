Kırklareli'nde helikopterle uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 7 sanık hakim karşısına çıktı

Kırklareli'nde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanığın yargılanması başladı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu ticareti" suçundan 45 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanıklar A.O, B.E.E, F.G, H.E.C.E, H.G, L.H. ve S.Ç. ile avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunması alınan sanık A.O. "itirafçı" olarak ifade verdi.

A.O, uyuşturucu ticaretinde öncülük görevini 40 bin lira karşılığında üstlendiğini itiraf ederek, pişman olduğunu belirtti.

İstanbul'dan uyuşturucuyu almak ve öncülük yapmak için Kırklareli'ne geldiğini anlatan A.O. Babaeski yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda L.H. ile bir süre bekledikten sonra kendisine söylenen buluşma noktasına gittiğini anlattı.

Otomobil ile Yenimahalle köyü yakınlarında toprak yola girdiğini ve bölgede, içerisinde uyuşturucu bulunan valizleri aradığını aktaran A.O. "Bölgede valizleri aradık ama bulamayınca geri dönmemiz gerektiği talimatı verildi. Olayın bu kadar büyük bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Uyuşturucunun ne zaman ve ne şekilde geleceği konusunda bilgim yoktu. Bize sadece orada uyuşturucu olduğu, onu alıp İstanbul'a götürmemiz gerektiği söylendi. Bu konuda savcılık sorgusunda itirafçı oldum ve olayları ayrıntısına kadar anlattım." dedi.