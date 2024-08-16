Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi

Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 71 araç trafikten men edildi. 11 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 9 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

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