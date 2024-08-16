Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi
Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde sorumluluk alanında trafik denetiminde bulundu.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan 9 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 1226 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Ayrıca çeşitli kusurlar nedeniyle 71 araç trafikten men edildi. 11 sürücünün ise ehliyeti geçici süreyle geri alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.