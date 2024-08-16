Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Söyler, Kırklareli'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ek bina planlarını inceleyen Söyler, inşaat sahasının mobilizasyonu, deplase işlemleri, altyapı bağlantıları, kapalı otopark giriş ve çıkışları ile ilgili değerlendirme de bulundu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Söyler, sağlık çalışmaları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz'da bilgi aldı.

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