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        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Söyler, Kırklareli'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler, Kırklareli'nde sağlık yatırımlarını inceleyip, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:51
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        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Söyler, Kırklareli'nde ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler, Kırklareli'nde sağlık yatırımlarını inceleyip, ziyaretlerde bulundu.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret eden Söyler, valilik anı defterini imzaladı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Söyler, sağlık çalışmaları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz'da bilgi aldı.

        Kırklareli 250 yataklı ek bina yapım inşaatı sürecini değerlendiren Söyler, inşaatın yapılacağı alanı gezdi.

        Ek bina planlarını inceleyen Söyler, inşaat sahasının mobilizasyonu, deplase işlemleri, altyapı bağlantıları, kapalı otopark giriş ve çıkışları ile ilgili değerlendirme de bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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