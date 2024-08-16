Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni düzenlendi.
Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni düzenlendi.
Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen törende, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere ödül verildi.
Vali Birol Ekici, konuşmasında, kursa katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.
Kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri de tebrik eden Ekici, herkesin Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.
Ekici, "Yaz kursu süresinde Kur'an-ı usulüne uygun biçimde okumayı öğrenen, temel dini bilgilerini öğrenen cennet çiçekleri çocuklarımızı tebrik ediyorum." dedi.
İl Müftüsü Yusuf Eviş de öğrencilerin yaz dönemlerini Kur'an kursları ile dolu dolu geçirdiğini belirtti.
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