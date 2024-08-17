Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 03 FC 316 plakalı kamyonu durdurdu.

        Kamyonun kasasında 67 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, sürücü F.S.G. gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Memurların emekli aylığı düşecek mi?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        İran Cumhurbaşkanı: Ülke ekonomik açıdan zorda
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Etkisi sinema salonunu aştı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı
        Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı
        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Söyler, Kırklar...
        Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Söyler, Kırklar...
        Trakya'da yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 766 daireye yapı ruhsatı verildi
        Trakya'da yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 766 daireye yapı ruhsatı verildi
        Kırklareli'nde 300 çil kekliği doğaya bırakıldı
        Kırklareli'nde 300 çil kekliği doğaya bırakıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi
        Kırklareli'nde denetimlerde 71 araç trafikten men edildi