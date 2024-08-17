Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde polisin durdurduğu kamyonda 67 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstanbul yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine 03 FC 316 plakalı kamyonu durdurdu.
Kamyonun kasasında 67 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, sürücü F.S.G. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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