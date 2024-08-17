Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde yapımı süren projeleri inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtıklarını belirtti.

Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde, Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Saray-Kırklareli yolunun, Kırklareli'ni Saray üzerinden hem Tekirdağ'a hem de İstanbul'a bağlayan önemli bir güzergah olduğunu söyledi.

Tamamının bölünmüş olarak yapılması kararlaştırılan yolun proje revizyonunun yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Yaklaşık 4 milyar liralık bir proje bedeliyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugün itibarıyla da 71,1 kilometrelik yolumuzun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtık. Bu sene sonuna kadar da yaklaşık 4 kilometre civarında bir bölümü daha bölünmüş yol olarak bitirerek inşallah trafiğe açmış olacağız." dedi.

Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla ilçe ve köy geçişlerinin rahatlatılacağını, yolun önemli bölümünün de mevcut yerleşimlerin dışına çıkarılarak transit ve yerel trafiğin hızlanacağını dile getirdi.