Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

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