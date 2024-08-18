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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi

        Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:46
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        Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
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        Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

        Ekipler gıdaların hijyen, muhafaza ve satış koşullarını denetledi.

        Denetimlerin periyodik olarak süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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