Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetlendi
Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi.
Kırklareli'nde gıda üretim ve satış işletmeleri denetlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kentte gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri kontrol etti.
Ekipler gıdaların hijyen, muhafaza ve satış koşullarını denetledi.
Denetimlerin periyodik olarak süreceği belirtildi.
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