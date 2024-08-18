Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a ziyaretler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a ziyaretler sürüyor.

        Balaban, mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, muhtarlardan sorumluluk alanlarında devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        - Motosiklet denetimi yapıldı

        Vize ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin 6 farklı noktasında denetim yaptı.

        Denetimde motosiklet sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

        Ekipler, motosiklet sürücülerine trafikte can ve mal güvenliğine yönelik uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Yaşlı çift ormanda ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        Galatasaray Kulübü'nün mali kongresi başladı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nde köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
        Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
        Kırklareli'nde yük taşıyan araçlar denetlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı
        Lüleburgaz'da öğrenciler sokak temizliğine katıldı
        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde selde 6 kişinin öldüğü davada savcı, 'olası kast'tan ceza is...
        Kırklareli'nde selde 6 kişinin öldüğü davada savcı, 'olası kast'tan ceza is...