Lüleburgaz'da Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı

Lüleburgaz'da Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Lüleburgaz Müftülüğünce Hacı Ahmet Azman Camisinde gerçekleştirilen programda Müftü Sabri Demir, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Demir, Kur'an-ı Kerim'i küçük yaşta öğrenmenin çok daha faydalı ve anlamlı olduğunu ifade etti.

Çocukların yaz Kur'an kurslarında bir yandan İslam'ı ve Kur'an-ı öğrendiğini, diğer yandan da yaz tatillerini dolu dolu geçirdiğini anlatan Demir, öğrencilerden öğrendikleri bilgileri unutmamaları için yıl boyunca tekrarlamalarını istedi.