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        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 08:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:02
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        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Salih K. idaresindeki 39 TP 616 plakalı otomobil, Koruköy köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Yaralılardan Furkan S. (25) hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Salih K. ile otomobilde bulunan Ogün K. ve Doğan D'nin tedavileri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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