Lüleburgaz'da yol bakım çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zemin bozukluğu tespit edilen yollarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Gerenli, onarım yapılan cadde ve sokakların gelecek yıl asfalt programına alınacağını söyledi.

- Milli Eğitim Müdürü Erdem, incelemede bulundu

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, yeni eğitim öğretim yılı için okullarda sürdürülen hazırlıkları inceledi.

Erdem, Ramazan Yaman Fen Lisesi ve 8 Kasım Ortaokulunu ziyaret ederek, bakım ve onarım çalışmalarını takip etti.

Bakım ve onarım çalışmaları hakkında okul yetkililerinden bilgi alan Erdem, okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

- "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinlikleri yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" etkinliği kapsamında film gösterimleri yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 19-22 Ağustos tarihlerinde "Dondurmam Gaymak", "Devrim Arabaları", "80 Günde Devrialem" ile "Aşk, Mark ve Ölüm" filmlerinin açık hava sineması oluşturularak gösterime sunulacağı kaydedildi.