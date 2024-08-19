Kırklareli'nde öğrencilere trafik eğitimi verildi
Kırklareli'nde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kırklareli'nde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri camilerde düzenlenen kursları ziyaret etti.
Ekipler, öğrencilere karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgi verdi.
Eğitimlerin devam edeceği belirtildi.
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