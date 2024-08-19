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        Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:44
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        Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın'a çalışmalarında başarı diledi.

        Aydın da, çalışmaları hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

        Ziyarette Tarım Kredi Hayvancılık Genel Müdürü Muhammet Çığ ile Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Müdürü Neşe Sarılgan da hazır bulundu.

        Ekici, ardından Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Coşkun ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Özden ve Doç. Dr. Berna Akgenç'i makamında kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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