Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler

Ekici, ardından Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Coşkun ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Özden ve Doç. Dr. Berna Akgenç'i makamında kabul etti.

Ziyarette Tarım Kredi Hayvancılık Genel Müdürü Muhammet Çığ ile Tarım Kredi Kooperatifi Tekirdağ Bölge Müdürü Neşe Sarılgan da hazır bulundu.

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