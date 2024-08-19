İğneada'daki selde hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenmesini talep etti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları yeni tanıkların dinlenmesi için Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.

İğneada'da geçen yıl 5 Eylül'de Sisli Vadi'deki bungalov evlerin bulunduğu bölgede yaşanan sel felaketine ilişkin Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürüyor.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Hüseyin Duman ve Safiye Yaşa, cumhuriyet savcılığınca dilekçe vererek yeni tanıkların dinlenmesini talep etti.

Yaşa, adliye önünde yaptığı açıklamada, olayda kızı ve damadının hayatını kaybettiğini söyledi.

Konunun takipçisi olduklarını ifade eden Yaşa, yeni tanıkların cumhuriyet savcısı tarafından dinlenmesi gerektiğini, ellerindeki tüm belgeleri mahkemeye sunacaklarını belirtti.

Duman ise kendilerine bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti.

- Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.