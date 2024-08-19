Kırklareli'nde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kırklareli'nde, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Berke B. idaresindeki 39 ACB 062 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İnece beldesi yakınlarında yağmur suyu kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Berke B. ile Gülnur B, Ramazan İ, Nurten İ. ve Baran B. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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