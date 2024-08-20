Kırklareli'nde 39 araç trafikten men edildi
Kırklareli'nde kusurlarından dolayı 39 araç trafikten men edildi.
Kırklareli'nde kusurlarından dolayı 39 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde sorumluluk alanlarında trafik denetiminde bulundu.
Denetimlerde, sürücülerin ve araçların belgeleri kontrol edilerek alkol ölçümleri yapıldı.
Ekipler, 2 bin 215 araç ve sürücüsünü denetledi. Kusurlarından dolayı 683 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 39 araç trafikten men edildi.
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